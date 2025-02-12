На Дніпропетровщині 42-річний чоловік ножем завдав тяжких травм дружині

За вчинений злочин йому загрожує до 8 років за ґратами.

10 лютого до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в одному з будинків у Дніпровському районі перебуває жінка з ножовим пораненням.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №1. Як з’ясували правоохоронці, в ході конфлікту чоловік наніс ножове поранення 42-річній дружині. З травмою її госпіталізували до лікарні.

Поліцейські затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину – ніж вилучили.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП №1