На Дніпропетровщині банда кримінального «авторитета» здійснила незаконну порубку лісу з мільйонними збитками

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та шести учасникам злочинної організації за фактами створення, керівництва злочинною організацією, а також участі в ній та незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, «смотрящий» за тіньовою економікою Павлоградського та Синельниківського районів області, очолив злочинну організацію, до якої залучив шістьох своїх знайомих.

Так підозрювані розгорнули мережу незаконних порубок лісу на території області. Фігуранти спилювали дерева різних порід, у подальшому зберігали деревину в орендованих приміщеннях, виготовляли дрова та реалізовували сировину.

Їхніми протиправними діями завдано збитків довкіллю на декілька мільйонів гривень.

У ході проведення більше 30 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили лісоматеріали, бензопили, сокири, мобільні телефони, автомобілі, грошові кошти, документацію, зброю.

Наразі організатору і двом учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Щодо інших фігурантів питання обрання запобіжних заходів вирішується.

Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність правоохоронців до «кришування» схеми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури