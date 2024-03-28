На Дніпропетровщині «бізнесмени» щомісяця заробляли на незаконному збуті алкоголю до пів мільйона

Не маючи жодних документів на здійснення такого виду діяльності, ділки налагодили постачання фальсифікованої продукції до кафе, ресторанів, магазинів та місць громадського харчування Кривого Рогу. Організатору та співучасникам підпільного бізнесу повідомлено про підозру.

В межах заходів з детінізації ринку підакцизної продукції співробітники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області викрили діяльність злочинної групи. До її складу входило четверо мешканців Кривого Рогу. Вони налагодили постачання алкогольної продукції, зокрема і фальсифікованої, до закладів громадського харчування та торгівельних мереж міста. Проте жодних документів на зайняття таким видом господарської діяльності в них не було.

Для зберігання товару орендували кілька складських та гаражних приміщень. Кожен учасник нелегального бізнесу відповідав за свою лінію роботи: пошук ринку збуту, комунікація з клієнтами, логістика, бухгалтерія тощо.

«Бізнесмени» отримували від збуту підакцизної продукції до 500 000 гривень щомісяця.

За результатами проведених заходів поліцейські вилучили понад 4 000 літрів готової до збуту різноманітної алкогольної продукції, тютюнові вироби без марок акцизного податку, сім автомобілів, мобільні телефони, чорнові записи.

Організатору та трьом учасникам підпільного бізнесу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 (Незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. На вилучене майно накладено арешт, тютюнову продукцію направлено для проведення відповідних експертиз.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України