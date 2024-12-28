На Дніпропетровщині бухгалтер незаконно завищувала собі зарплату та завдала збитків на ₴1,5 млн.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та Кам’янської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому головному бухгалтеру одного із ФОПів м. Кам’янське.

Їй інкримінують привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, підробку документів на переказ і їх використання та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрювана упродовж чотирьох років безпідставно завищувала собі заробітну плату.

Вона вносила неправдиві дані про суми своєї заробітної плати до системи Інтернет-банкінгу, на підставі яких незаконно нараховувались кошти.

У такий спосіб жінка завдала збитків місцевому підприємцю на майже 1,5 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Дніпропетровська обласна прокуратура