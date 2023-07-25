На Дніпропетровщині членів організованої групи судитимуть за продаж контрафактного зерна

Четверо осіб ошукали фермерські господарства майже на 2 мільйони гривень. Фігуранти постачали підроблений посівний матеріал під виглядом відомих торгових марок. Правоохоронці завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду.

У квітні цього року кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно зі слідчими області ідентифікували чотирьох осіб, які через спеціалізовану інтернет-платформу продавали підроблений посівний матеріал сільськогосподарської продукції відомих світових марок. При цьому ціна була нижчою за оригінал.

Правоохоронці провели 16 обшуків в оселях фігурантів, їх автомобілях, а також виробничих та складських приміщеннях, де виготовлялася та зберігалася контрафактна продукція. Вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, документацію, чорнові записи та понад 200 мішків посівного матеріалу з приладами для його пакування.

Від протиправної діяльності угруповання постраждали два фермери та два сільгосппідприємства. Загальна сума збитків становить майже два мільйони гривень.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Підсудним може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі. Слідчі обласної поліції завершили досудове розслідування та за погодженням із Дніпропетровською обласною прокуратурою скерували обвинувальний акт до суду.

Оперативний супровід кримінального провадження здійснювали співробітники управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області.

Департамент кіберполіції Національної поліції України