На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у родину: загинула жінка, поранено дитину

Прокурори повідомили про підозру місцевому мешканцю за фактом умисного вбивства (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, ввечері 28 червня 2025 року в Кам’янському районі області підозрюваний на ґрунті конфлікту кинув гранату на подвір’я, де перебувала родина потерпілих.

Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка. Постраждали 15-річна дівчинка та дві жінки віком 48 і 69 років. Їх госпіталізовано до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування – слідчі Кам’янського районного управління поліції ГУНП в області, процесуальне керівництво – Жовтоводська окружна прокуратура.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури