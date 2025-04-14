На Дніпропетровщині чоловік намагався відкупити пасинка від кримінальної відповідальності

Зловмисник намагався дати слідчому 50 тисяч гривень хабаря за закриття кримінального провадження щодо його пасинка. Тепер сам буде нести кримінальну відповідальність.

Із заявою про пропозицію неправомірної вигоди до Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції звернувся старший слідчий Нікопольського райуправління поліції.

Виявилося, що капітан поліції здійснює досудове розслідування щодо незаконних оборудок з наркотиками. Одним з фігурантів «справи» є пасинок 51-річного чоловіка. Прагнучи врятувати родича від проблем із законом, чоловік вирішив домовитися зі слідчим. Він запропонував поліцейському 50 тисяч гривень в обмін на непритягнення правопорушника до кримінальної відповідальності.

За цим фактом слідчі Нікопольського РУП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Внутрішня безпека поліції та слідчі поліції затримали хабародавця у процесуальному порядку одразу після того, як він передав гроші поліцейському.

Наразі чоловіку вже повідомили про підозру. За підкуп поліцейського чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України