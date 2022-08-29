На Дніпропетровщині чоловік забив до смерті знайомого та хотів позбутися тіла

У Юр’ївському районі Дніпропетровської області поліцейські затримали чоловіка за вбивство свого товариша.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

28 серпня близько 22:20 18-річний хлопець зателефонував до поліції та повідомив про злочин. На місці події правоохоронці виявили тіло 51-річного чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. Як з’ясувалося, 26 серпня померлий пішов у гості до свого 37-річного товариша. У них виник конфлікт, під час якого нападник побив чоловіка до смерті. Злочинець вирішив заховати тіло та попросив допомоги у односельця.

Поліцейські затримали чоловіка. Його доставили до відділення поліції та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.