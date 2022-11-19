На Дніпропетровщині до 10 років позбавлення волі засуджено ґвалтівника неповнолітньої дівчини

За публічного обвинувачення Синельниківської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Синельниківського району за зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у вересні 2017 року 26-річний раніше судимий чоловік помітив на узбіччі 16-річну дівчину, запропонував їй сісти до нього в автомобіль та підвезти додому.

Після того, як потерпіла сіла в авто, почав погрожувати фізичним насильством, наказав роздягнутись та зґвалтував її.

Під час розгляду кримінального провадження у суді чоловік свою вину не визнав, проте стороною обвинувачення її доведено у повному обсязі.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури