На Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення засуджено ґвалтівника малолітньої дитини

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Першотравенської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4, 6 ст. 152 КК України).Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 32-річний засуджений двічі вчинив дії сексуального характеру стосовно малолітньої сусідської дівчинки, залишившись з нею наодинці.

Потерпілій на той момент було 12 років.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Відомості про нього будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури