На Дніпропетровщині до 8 років ув’язнення засуджено ґвалтівника неповнолітньої дівчини

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра мешканця м. Полтави визнано винним у зґвалтуванні неповнолітньої дитини (ч. 3 ст. 152 КК України).

Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели, засуджений під час відпочинку в одному із кафе міста Дніпра побачив раніше незнайому 14-річну дівчину. Коли неповнолітня пішла до вбиральні, чоловік зайшов за нею та зґвалтував її.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури