На Дніпропетровщині до довічного ув’язнення засуджено «статевого» рецидивіста, який зґвалтував 8-річну дівчинку

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Кам’янської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у зґвалтуванні малолітньої дитини та незаконному придбанні, зберіганні вибухової речовини і боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 КК України).

Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року 36-річний чоловік помітив у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які поверталися додому.

Зайшовши з ними до під’їзду, він представився лікарем та потрапив з дітьми до їхньої квартири. Пересвідчившись, що в квартирі немає дорослих, чоловік попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Під час обшуку за місцем мешкання засудженого вилучено корпус ручної оборонної осколкової гранати та запал.

Раніше чоловік вже був неодноразово засуджений за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Наразі триває строк апеляційного оскарження.

Офіс Генпрокурора