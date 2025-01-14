На Дніпропетровщині двох чоловіків засуджено до 13,5 років ув’язнення за розбійний напад на сімейну пару

Прокурори Павлоградської окружної прокуратури шляхом подання апеляційної скарги домоглися обвинувального вироку щодо двох місцевих жителів.

Суд визнав їх винними у розбійному нападі із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України) та призначив покарання у вигляді 13,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що у березні 2023 року чоловіки домовилися про вчинення нападу на сімейну пару літніх людей. Вони вдерлися до домоволодіння подружжя та нанесли господарям численні удари, а також ножові поранення. У подальшому заволоділи їхнім майном. Постраждалих було госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані.

Так, у серпні 2024 року обвинувачених визнано винними у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до 13,5 та 9 років позбавлення волі.

Прокурори не погодилися з вироком суду першої інстанції у зв’язку з м’якістю та оскаржили його в апеляційному порядку.

Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок – обох чоловіків засуджено до 13,5 років позбавлення волі.

У суді зловмисники не визнали свою вину, проте прокурори довели її повністю.

Наразі вирок набрав законної сили.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури