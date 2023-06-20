На Дніпропетровщині експравоохоронця засуджено до 9 років ув’язнення за збут канабісу та метамфетаміну

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця м. Новомосковськ у незаконному придбанні, зберіганні, збуті психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що правоохоронець налагодив канал збуту канабісу та метамфетаміну на території м. Дніпро. Прийом замовлень засуджений здійснював через месенджер Telegram, оплату за «товар» приймав готівкою.

Прокурори спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, викрили наркозбувача у червні 2022 року.

Під час обшуків за місцем проживання та автомобіля засудженого вилучено понад 200 г психотропів та наркотиків.

В судовому засіданні чоловік свою провину не визнав.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. Наразі триває строк апеляційного оскарження.

Офіс Генпрокурора