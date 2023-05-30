На Дніпропетровщині групу осіб викрито у привласненні майже ₴100 000 державних коштів

Державні кошти спільникам вдалося привласнити шляхом махінацій із документами. Оперативники ДВБ встановили обставини злочинної схеми та зловмисників, їм уже оголошено про підозру.

Оперативникам Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції стало відомо про незаконну оборудку, яку провернув один з поліцейських Дніпровського РУП та працівник фірми з ремонту автомобілів.

Встановлено, що у грудні 2022 року Головне управління НП в Дніпропетровській області уклало договір з товариством з обмеженою відповідальністю, за умовами якого підрядник зобов’язався відремонтувати поліцейське авто, яке напередодні потрапило у ДТП.

Без фактичного виконання ремонту автомобіля змовники підписали акт прийому-передачі робіт, що дало змогу привласнити майже 100 000 гривень бюджетних коштів. Гроші, здобуті незаконним шляхом, спільники розділили між собою.

Наразі фігурантам оголошено про підозру за ч. 4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, а досудове розслідування – ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України