На Дніпропетровщині групу зловмисників викрили у шахрайствах на продажі тютюнових виробів

Наразі доведена причетність затриманих до 12 епізодів. Також вони перевіряються на рахунок скоєння аналогічних злочинів та встановлюється сума завданих збитків.

Фігуранти розміщували оголошення про продаж електронних цигарок та іншої тютюнової продукції в мережі Інтернет, у месенджерах та соцмережах. Після отримання передоплати або повної сплати за товар, блокували номери телефонів та обривали всі зв’язки з покупцями.

8 лютого 2023 року за місцями мешкання зловмисників у містах Дніпро та Першотравенськ відбулися 12 обшуків, в ході яких поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім картки. Все вилучене направлене на експертизу.

За результатами слідчих заходів трьом особам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Їм обрано запобіжні заходи – двом особам у виді тримання під вартою, третьому – домашній арешт.

Злочинну діяльність шахраїв викрили співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області та Синельниківського районного управління поліції спільно з працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, під процесуальним керівництвом Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області