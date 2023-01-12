На Дніпропетровщині керівник благодійного фонду за 15 000 доларів організовував виїзд ухилянтів за кордон

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У вартість «послуг» входило визнання чоловіків призовного віку непридатним до військової служби, зняття з обліку та внесення даних до інформаційної системи. В подальшому вони мали змогу безперешкодно виїхати за кордон.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими нікопольського райуправління поліції викрили 34-річного директора місцевого благодійного фонду в організації схеми незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації. У ході слідства поліцейські встановили, що фігурант обіцяв громадянам виготовити пакет документів, що надавало можливість їм виїхати до країн ЄС. За свої послуги фігурант брав 15 000 доларів США.

15 000 доларів США за організацію виїзду ухилянтів за кордон - на Дніпропетровщині затримали керівника благодійного фонду

9 січня правоохоронці викрили керівника благодійної організації під час отримання неправомірної вигоди. Під час подальшого обшуку поліцейські вилучили 15 000 доларів США. Наразі фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Слідчі дії тривають.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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