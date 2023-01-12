На Дніпропетровщині керівник благодійного фонду за 15 000 доларів організовував виїзд ухилянтів за кордон

У вартість «послуг» входило визнання чоловіків призовного віку непридатним до військової служби, зняття з обліку та внесення даних до інформаційної системи. В подальшому вони мали змогу безперешкодно виїхати за кордон.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими нікопольського райуправління поліції викрили 34-річного директора місцевого благодійного фонду в організації схеми незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації. У ході слідства поліцейські встановили, що фігурант обіцяв громадянам виготовити пакет документів, що надавало можливість їм виїхати до країн ЄС. За свої послуги фігурант брав 15 000 доларів США.

9 січня правоохоронці викрили керівника благодійної організації під час отримання неправомірної вигоди. Під час подальшого обшуку поліцейські вилучили 15 000 доларів США. Наразі фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Слідчі дії тривають.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України