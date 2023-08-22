На Дніпропетровщині керівництво військової частини привласнило ₴3,5 млн. грошового забезпечення бійців

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох офіцерів однієї з військових частин Дніпропетровської області. Вони привласнили понад 3,5 млн. гривень, які призначалися для виплат військовослужбовцям.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як встановило слідство, для реалізації протиправної схеми начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини підробили документи та «влаштували» в частину близько 10 цивільних осіб. Вони жодного відношення до служби не мали, а просто отримували грошове забезпечення, у тому числі доплати за нібито участь у бойових діях.

Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 млн гривень.

Коли «схемниками» зацікавилося ДБР, один з фігурантів вирішив підкупити слідчого за 10 тисяч доларів США. Військового затримали у лютому під час передачі хабаря.

На початку серпня 2023 року рішенням Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, військового, який пропонував хабар працівнику ДБР, визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України) та засуджено на 4 роки позбавлення волі.

Нині ж обох фігурантів судитимуть за фактом заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У межах досудового розслідування, один з військових відшкодував частину вкрадених грошей на суму у понад 600 тисяч гривень.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

ДБР