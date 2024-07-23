На Дніпропетровщині ліквідовано злочинну організацію наркоділків

Щомісячно зловмисники виготовляли більше півкілограма метамфітаміну, який збували на території регіону через поштових операторів та закладки. Наступні 12 років вони можуть провести за ґратами.

Як встановили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, організував оборудку 36-річний мешканець міста Дніпро. У злочинну організацію він залучив ще сімох осіб, відвівши кожному з них свої функції з виготовлення, пакування, пошуку нових каналів збуту та продажу метамфетаміну на «чорному» ринку.

Поліцейські провели більше двадцяти обшуків за місцями проживання фігурантів і вилучили більше ста грамів амфетаміну та метамфетаміну, обладнання для виготовлення наркотичних речовин, два револьвери, пістолет і набої до ни, а також гранату Ф-1 із запалом. Усіх фігурантів, включаючи організатора, затримано.

Слідчі Нацполіції повідомили їм про підозру за створення та керівництво злочинною організацією і участь у ній (ч. 1 та ч. 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України) та незаконне виробництво, зберігання, пересилання і збут наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України).

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент комунікації Національної поліції України