На Дніпропетровщині медик за хабарі допомагали ухилянтам отримати фіктивну інвалідність

За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом медикам та їхньому спільнику за фактами сприяння у незаконному переправленні осіб через держкордон України, отримання неправомірної вигоди та зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, сімейна лікарка однієї з лікарень області разом із лікарем-неврологом та спільником організували схему допомоги чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації.

Вони вимагали та отримали 500 доларів США за підроблений висновок МРТ із фіктивним діагнозом. На його підставі пацієнт мав отримати офіційний висновок лікарської комісії про непридатність до військової служби через інвалідність.

Окрім того, оформлювали фіктивне перебування «пацієнта» на стаціонарному лікуванні, начебто він пройшов усі необхідні обстеження, лікування та реабілітацію.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено документацію, чорнові записи, гроші, комп’ютерну техніку та автомобілі.

Прокурор скерував клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Кам’янського районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури