На Дніпропетровщині начальник відділення в/ч разом зі спільником привласнив ₴3,5 млн. «бойових» виплат «мертвих душ»

За публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону начальника відділення персоналу штабу військової частини визнано винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Його засуджено до 7 років 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 роки.

Прокурори у суді довели, що засуджений разом зі своїм підлеглим, маючи особисті дані кількох громадян, фіктивно зарахували їх на військову службу та включили до наказу для виплати коштів за нібито участь у бойових діях.

Грошові кошти отримували на підконтрольні банківські рахунки, привласнювали та ділили між собою. Таким чином вони заволоділи 3,5 млн грн.

Матеріали стосовно спільника виділені в окреме кримінальне провадження, розслідування у якому триває.

Досудове розслідування здійснювалося ТУ ДБР, розташованим у місті Полтаві.

Офіс Генпрокурора