На Дніпропетровщині начальник відділення в/ч разом зі спільником привласнив ₴3,5 млн. «бойових» виплат «мертвих душ»

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За публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону начальника відділення персоналу штабу військової частини визнано винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Його засуджено до 7 років 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 роки.

Прокурори у суді довели, що засуджений разом зі своїм підлеглим, маючи особисті дані кількох громадян, фіктивно зарахували їх на військову службу та включили до наказу для виплати коштів за нібито участь у бойових діях.

На Дніпропетровщині засуджено начальника відділення військової частини, який разом зі спільником привласнив 3,5 млн грн «бойових» виплат неіснуючих солдатів

Грошові кошти отримували на підконтрольні банківські рахунки, привласнювали та ділили між собою. Таким чином вони заволоділи 3,5 млн грн.

Матеріали стосовно спільника виділені в окреме кримінальне провадження, розслідування у якому триває.

Досудове розслідування здійснювалося ТУ ДБР, розташованим у місті Полтаві.

Офіс Генпрокурора

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