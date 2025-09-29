На Дніпропетровщині начальника КЕУ підозрюють у недостовірному декларуванні

Посадовець свідомо вніс недостовірні відомості до декларації, чим порушив вимоги чинного законодавства у сфері фінансового контролю.

За даними слідства, начальник одного з квартирно-експлуатаційних управлінь, під час подання щорічної декларації за 2023 рік не зазначив відомості про об’єкт декларування – транспортний засіб Toyota Land Cruiser, який належить його дружині. Вартість автомобіля становить понад 3,3 мільйона гривень.

25 вересня слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Слідчі заходи проводились за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Оперативний супровід забезпечують оперативники кримінальної поліції області.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області