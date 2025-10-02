На Дніпропетровщині подружжя побило до смерті 4-річного сина. На тілі дитини виявлено десятки тілесних ушкоджень

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури особисто підписав обвинувальний акт стосовно подружжя за фактом умисного вбивства малолітньої дитини з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у липні 2025 року протягом більше чотирьох діб жінка та чоловік руками, ногами та металевою трубою наносили удари в різні частини тіла 4-річному сину.

Причиною знущань стали непослух та те, що дитина без дозволу взяла хліб і печиво.

Обвинувачені били хлопчика у присутності інших дітей.

На тілі дитини виявлено не менше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови та понад 10 у ділянках тулуба та кінцівок, а також вивих плеча та перелом руки.

Хлопчик помер від травматичного шоку.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави.

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша особисто буде підтримувати публічне обвинувачення у суді. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав стосовно інших двох дітей.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури