На Дніпропетровщині покидька судитимуть за розбещення 8-річної дівчинки та розповсюдження дитячого порно

Прокурори Кам’янської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Кам’янське за фактами розбещення малолітньої дитини та зберігання, розповсюдження дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

Прокурори довели, що обвинувачений розпочав листування в одному із месенджерів з 8-річною дівчинкою.

Користуючись малолітнім віком та довірою дитини, чоловік попросив її надіслати власні фотографії в оголеному вигляді.

Також обвинувачений завантажив з невстановленого Інтернет-ресурсу на мобільний телефон фото- та відеофайли, що відносяться до дитячої порнографії. У подальшому умисно зберігав та розповсюджував у чат-боті месенджера Телеграм.

Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон із файлами, що містять дитячу порнографію.

Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції № 2 Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури