На Дніпропетровщині поліцейські викрили у колабораційній діяльності трьох місцевих жителів

Два мешканці Павлограда, а також жителька Тернівки публікували дописи на підтримку дій російської влади та возвеличували збройні сили країни-агресора. Інформацію поширювали на особистих сторінках у забороненій в Україні соціальній мережі.

21 квітня дізнавачі сектору дізнання Павлоградського районного відділу поліції провели санкціоновані судом обшуки за місцями мешкання трьох фігурантів. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Чоловіка та двох жінок, причетних до колабораційної діяльності, доставили до Павлоградського районного відділу поліції для встановлення всіх обставин правопорушення.

Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом будуть скеровані до суду.

Заходи проводили дізнавачі сектору дізнання Павлоградського районного відділу поліції спільно з оперативниками відділу у місті Павлограді УСБУ в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво здійснювала Павлоградська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області