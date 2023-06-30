На Дніпропетровщині поліцейські затримали торговця зброєю (фото)

У жителя Синельниківського району вилучили чотири гранати, запали, понад 350 патронів, тротилову шашку, револьвер та обріз гвинтівки. Всю цю зброю зловмисник оцінив у 25 тис. гривень та знайшов для неї покупця.

28 червня 55-річного чоловіка затримали на місці продажу співробітники відділу кримінальної поліції Синельниківського РУП.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. 29 червня йому вручили повідомлення про підозру за 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зброю та боєприпаси вилучили. В рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть джерела походження нелегальної зброї.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області