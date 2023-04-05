На Дніпропетровщині посадовець Укртрансбезпеки регулярно вимагав хабарі від перевізників

Державне бюро розслідувань системно та принципово реагує на будь-які спроби посадовців та чиновників збагатитися, використовуючи службове становлення.

Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцю Держслужби України з безпеки на транспорті у Дніпропетровській області, який регулярно збирав данину з місцевих перевізників за безперешкодну діяльність.

Платити інспектору потрібно було щомісяця за кожен транспортний засіб, який виїжджав на маршрут. За отримані гроші він обіцяв не створювати штучні перепони перевізникам пасажирів та вантажів, та не складати протоколи про адмінпорушення.

Загалом задокументовано отримання посадовцем майже 100 тисяч гривень неправомірної вигоди. Інспектора було затримано час одержання чергового хабаря у сумі 40 тисяч гривень.

Чиновнику Укртрансбезпеки повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Затриманому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі.

Також встановлюються інші причетні до злочину особи.

Операція з викриття хабарника проводилася у взаємодії з Укртрансбезпекою та за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

ДБР