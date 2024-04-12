На Дніпропетровщині посадовця підозрюють у привласненні понад 1 млн. державних коштів

Співробітник квартирно-експлуатаційного управління розробив схему розкрадання державних коштів через укладання договорів про постачання товарів для потреб військових частин.

Як встановили слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, службова особа у 2023 році уклала договір про передачу до служби правопорядку військового майна загальною кількістю 500 одиниць вартістю понад 1 млн гривень. Слідчі провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта та в офісних приміщеннях. В результаті обшуків було вилучено ноутбуки, журнали обліку та іншу документацію про господарську діяльність управління, яка містить інформацію про вчинений злочин.

Вилучені речові докази були вивчені, за ними призначені відповідні експертизи. Фігуранту вручено повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади.

Слідчі заходи відбулися спільно із працівниками УСБУ в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області