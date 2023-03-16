На Дніпропетровщині припинено діяльність шахрайських «сall-центрів», які ошукали громадян держав Євросоюзу

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 10 учасникам злочинної організації за фактом шахрайства у великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, злочинна організація діяла на території Дніпропетровської області впродовж 2022-2023 років. Троє організаторів, у тому числі довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Лаша Сван», розробили спільний план заволодіння коштами громадян держав Європейського Союзу.

Для реалізації схеми учасники організації створили так звані «сall-центри», які оснастили комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ.

«Працівники» центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ, вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків.

У подальшому шахраї виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Більшість потерпілих – громадяни Латвії.

За попередніми даними, місячний оборот від оборудки складав 5 млн грн.

Під час проведення 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та приміщень «сall-центрів» вилучено комп’ютерну техніку, грошові кошти у сумі 200 тис грн, мобільні телефони, чорнові записи, зброю та автомобілі. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.

Наразі всіх учасників затримано у порядку ст. 208 КПК України. Прокурором скеровано до суду клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, встановлюється причетність працівників поліції, які «кришували» діяльність вказаних «сall-центрів». Перевіряється інформація щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно зі співробітниками Генеральної прокуратури Латвійської Республіки, Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Державної поліції за підтримки Європолу та Євроюсту, слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури