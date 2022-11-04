На Дніпропетровщині припинено діяльність злочинної організації в комунальному медичному закладі

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та повідомлено про підозру сімом учасникам злочинної організації за фактами несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненими особами, які мають право доступу до неї, та зловживання службовим становищем посадовими особами медичних закладів (ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, директор одного з медичних закладів Дніпропетровської області, залучивши начальника управління, завідувача відділення та чотирьох лікарів, розробила масштабну схему незаконного заволодіння бюджетними коштами. Фігуранти вносили до відповідних баз інформацію про надання медичних послуг неіснуючим пацієнтам. Надалі звіти надсилалися до Національної служби здоров’я України та були підставою для перерахування коштів.

Так, упродовж 2021-2022 років на рахунки медустанови безпідставно було перераховано майже 67 млн грн бюджетних коштів.

Під час проведення обшуків за місцями роботи та мешкання підозрюваних вилучили понад 220 тис. дол. США, 900 тис. грн, 23 тис. євро, документацію, що підтверджує фіктивність наданих медичних послуг, комп’ютерну техніку, чорнові записи.

Наразі вирішується питання щодо обрання всім учасникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури