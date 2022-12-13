На Дніпропетровщині припинено діяльністьзлочинної групи, яка підробляла та збувала фальсифіковане насіння с/г культур

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом організаторам та трьом учасникам організованої групи за фактом шахрайства та вчинення незаконного використання знаків для товарів, фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України).

За даними слідства, двоє мешканців Дніпропетровщини організували злочинну групу, яка займалась підробкою насіннєвої сільськогосподарської продукції. До «бізнесу» залучили ще трьох своїх знайомих, які діяли згідно з розподіленими ролями. Підозрювані закуповували звичайне насіння, фарбували, фасували в орендованому складському приміщенні та продавали через мережу Інтернет під видом торговельних марок загальновідомих світових брендів. Реалізація фальсифікованого товару фермерським господарствам та приватним підприємцям здійснювалась при особистих зустрічах та поштовими замовленнями дрібними та оптовими партіями по території України.

За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання зловмисників, офісних та складських приміщень вилучено понад 1 тис мішків підробленого насіння – вартістю 4 млн грн, грошові кошти у сумі 1 млн грн, банківські картки, телефони, «чорнову» документацію та типографське спецобладнання, яке використовувалось у протиправній діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання організаторам та учасникам групи запобіжних заходів – тримання під вартою.

Вживаються заходи щодо призначення відповідних судових експертиз, встановлюються всі обставини протиправної діяльності та причетні до неї особи, уточнюються збитки потерпілих.

Викриття протиправних дій здійснювалось прокурорами за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури