На Дніпропетровщині розпочато розслідування за фактом перешкоджання роботі журналіста

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів ( ч. 2 ст. 171 КК України).

За даними слідства, 5 квітня 2024 року на одній із вулиць м. Кривого Рогу журналіст місцевого онлайн-медіа фіксував наслідки ДТП.

З метою недопущення зйомки, один із водіїв почав перешкоджати професійній діяльності журналіста і вибив мобільний телефон з його рук.

Наразі тривають слідчі дії.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури