На Дніпропетровщині розпочато розслідування за фактом перешкоджання роботі журналіста
За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів ( ч. 2 ст. 171 КК України).
За даними слідства, 5 квітня 2024 року на одній із вулиць м. Кривого Рогу журналіст місцевого онлайн-медіа фіксував наслідки ДТП.
З метою недопущення зйомки, один із водіїв почав перешкоджати професійній діяльності журналіста і вибив мобільний телефон з його рук.
Наразі тривають слідчі дії.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратури