На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, причетного до вбивства цивільної дружини

З місця скоєння злочину у шоковому стані та з тілесними ушкодженнями госпіталізували 9-річну доньку потерпілої.

Фігурант завдав жінці численних травм, внаслідок яких вона померла на місці події. Під час жорстокого вбивства в квартирі перебувала 9-річна дитина померлої.

Повідомлення про виявлення тіла 44-річної жінки з тілесними ушкодженнями в одній із квартир на території Тернівського району надійшло до поліції 9 січня близько 4:20 ранку. На місце прибула слідчо-оперативна група відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції та криміналістична лабораторія. Правоохоронці зібрали речові докази, опитали свідків та встановили, що до вбивства жінки причетний її 33-річний цивільний чоловік.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 9 січня слідчі, під процесуальним керівництвом Криворізької північної окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство).

Також за фактами злочинних дій у відношенні дитини поліція здійснювала розслідування за ч.4 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду .

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції