На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату у сусідів – загинула жінка, поранено чотирьох людей, серед них дитина
Керівником Жовтоводської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб, у закінченому замаху на умисне вбивство та носіння, зберігання й придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Його дії кваліфіковано за п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.
За даними слідства, ввечері 28 червня 2025 року в Кам’янському районі обвинувачений у ході конфлікту із сусідами взяв гранату та кинув її на подвір’я, де перебувала родина потерпілих. Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка, ще чотири особи поранено, серед них 15-річна дитина.
Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП №3 Кам’янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
