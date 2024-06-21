На Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинної організації, які «заробляли» на наркозбуті до ₴10 млн. на місяць

У грудні минулого року поліцейські знешкодили діяльність угруповання та вилучила у ділків 400 кг психотропів та прекурсорів. В середньому ділки щомісяця збували 8-10 кг амфетаміну. Сировину для виробництва завозили з-за кордону. Вісьмом учасникам злочинної організації загрожує до 12 років ув’язнення, ще двоє – перебувають в розшуку.

До складу злочинної організації входило 10 осіб – мешканці Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпра. Ділки орендували декілька гаражів та приватний будинок в Новомосковську та Дніпрі. Там вони обладнали лабораторії з виробництва амфетаміну. Для прийняття замовлень створили в телеграмі онлайн-магазин закритого типу. В середньому щомісяця збували 8-10 кг амфетаміну. Сировину для виробництва завозили з-за кордону.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області встановили, що учасники злочинної організації, які знаходилися в Дніпрі, отримували товар для збуту поштою та розповсюджували його на території міста шляхом закладок. В такий спосіб реалізовували наркотики й в Новомосковську. Замовлення, отримані через онлайн-магазин, відправляли поштою в будь-який регіон України.

Щомісячний прибуток від злочинного бізнесу сягав 10 мільйонів гривень. Частина коштів йшла на закупку прекурсорів та сировини, решта розподілялася між учасниками злочинної організації.

12 грудня 2023 року поліцейські затримали 8 учасників злочинної організації. Також вилучили понад 200 кг амфетаміну, 200 кг прекурсорів, 30 літрів псевдоефедрину, понад кілограм канабісу та обладнання для виготовлення психотропів. Окрім того, сім автомобілів, 185 тисяч гривень, 91 тисячу доларів, 6 850 євро, мобільні телефони, чорнові записи.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури обвинувальний акт стосовно восьми учасників злочинної організації скеровано до суду. Ще двоє їхніх спільників знаходяться в розшуку. Їм інкримінують:

ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів),

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Наразі шестеро обвинувачених знаходяться під вартою. За скоєне учасникам злочинної організації може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України