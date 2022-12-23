На Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка вбила свою новонароджену дитину

За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жительки м. Кривого Рогу за фактом умисного вбивства своєї новонародженої дитини після пологів (ст. 117 КК України).

За даними слідства, 25 жовтня 2022 року вагітна жінка, перебуваючи за місцем проживання колишнього співмешканця, народила живу здорову дитину, після чого викинула немовля в яму вуличної вбиральні. Згодом сусіди помітили у вбиральні тіло мертвої дитини та викликали правоохоронців.

Обвинувачена перебуває під вартою, їй загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.

Раніше жінку позбавлено батьківських прав щодо п’ятьох неповнолітніх дітей.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури