На Дніпропетровщині судитимуть зловмисника, який зґвалтував 12-річну дівчинку

Прокурори Синельниківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно раніше судимому місцевого мешканця за фактом свідомого поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини, зґвалтування малолітньої дитини та незаконне проникнення до житла (ч. 1 ст. 130, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, перебуваючи на однієї із вулиць міста Синельникове, зайшов до будинку, де колись мешкав його знайомий. Наразі вказане домоволодіння винаймала інша родина з дітьми.

Пересвідчившись у відсутності дорослих, чоловік схопив 12-річну дівчинку та затягнув до іншої кімнати. У той час молодший братик вибіг на подвір’я та сховався.

Зловмисник, застосувавши силу, зґвалтував дівчинку.

Сусіди, почувши крик дитини, викликали поліцію та прибігли на місце скоєння злочину.

Чоловік більше 10 років перебуває на диспансерному обліку з ВІЛ.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Синельниківського відділу районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури