 На Дніпропетровщині тривають контррозвідувальні (безпекові) заходи СБУ на об’єктах УПЦ (МП)

У Дніпропетровській області тривають безпекові заходи СБУ на об’єктах Криворізької єпархії УПЦ. Зокрема йдеться про території та приміщення:

– Єпархіального управління (м.Кривий Ріг); – Спасо-Преображенського собору (м.Кривий Ріг); – Свято-Миколаївського храму (м.Кривий Ріг); – Свято-Володимирського чоловічого монастиря (м.Кривий Ріг); – Храму Іверської ікони Божої Матері та Святогеоргіївської дзвіниці (м.Кривий Ріг).

Безпекові заходи проводять співробітники СБУ спільно з іншими правоохоронними структурами за безпосередньої участі представників церкви.

Їхня мета – виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої держави.

Враховуючи повномасштабну військову агресію російської федерації проти України, дані заходи проводяться для:

– унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку «русского міра»; – убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів.

Спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та заборонених до обігу предметів.

Заходи відбуваються в межах чинного законодавства та на виконання відповідного доручення Ради національної безпеки і оборони України.