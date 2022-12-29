 На Дніпропетровщині тривають контррозвідувальні (безпекові) заходи СБУ на об’єктах УПЦ (МП)

У Дніпропетровській області тривають безпекові заходи СБУ на об’єктах Криворізької єпархії УПЦ.
Зокрема йдеться про території та приміщення:
– Єпархіального управління (м.Кривий Ріг);
– Спасо-Преображенського собору (м.Кривий Ріг);
– Свято-Миколаївського храму (м.Кривий Ріг);
– Свято-Володимирського чоловічого монастиря (м.Кривий Ріг);
– Храму Іверської ікони Божої Матері та Святогеоргіївської дзвіниці (м.Кривий Ріг).
Безпекові заходи проводять співробітники СБУ спільно з іншими правоохоронними структурами за безпосередньої участі представників церкви.
Їхня мета – виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої держави.
Враховуючи повномасштабну військову агресію російської федерації проти України, дані заходи проводяться для:
– унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку «русского міра»;
– убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів.
Спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та заборонених до обігу предметів.
Заходи відбуваються в межах чинного законодавства та на виконання відповідного доручення Ради національної безпеки і оборони України.
Наголошуємо: у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду, як це визначено Конституцією України.