На Дніпропетровщині учасники організованої групи незаконно нарубали лісу на ₴2 млн.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та чотирьом учасникам організованої групи за фактом незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, підозрювані здійснювали незаконну порубку дерев на території Новомосковського району. Дерева завозили на територію домоволодіння організатора та на орендовані ділянки, виготовляли дрова та реалізовували сировину приватним особам.

За пів року «чорні» лісоруби незаконно вирубали понад 200 дерев порід дуб, ясен, клен, акація.

Такими діями державі було завдано майже 2 млн грн збитків.

У ході проведення 15 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили лісоматеріали, бензопили, сокири, мобільні телефони, транспортні засоби, грошові кошти, документацію, пістолети та рушниці.

Наразі прокурором скеровано до суду клопотання про обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури