На Дніпропетровщині учасники злочинної групи продавали неіснуючі товари в мережі Інтернет

За процесуального керівництва Першотравенської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, обвинувачені в мережі Інтернет розміщували оголошення про продаж неіснуючих тютюнових виробів та електронних пристроїв для паління. Потенційні покупці здійснювали повну оплату вартості замовлення на банківські картки шахраїв, однак не отримували його.

У такий спосіб за 2022-2023 роки ділки ошукали 23 потерпілих з різних областей України.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та автомобіля учасників групи вилучено банківські карти, телефони, сім-картки, грошові кошти, чорнові записи.

Наразі за клопотанням прокурора судом накладено арешт на майно обвинувачених.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області. Оперативний супровід – Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НПУ та оперативниками Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури