На Дніпропетровщині за серію розбійних нападів до 7 років за ґратами засуджено батька та сина

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури визнано винними двох мешканців Нікопольського району за фактом розбою, носіння та придбання вогнепальної зброї, бойових припасів (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України). Їх засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що на початку 2020 року батько із сином вчинили серію розбійних нападів на території Новомосковського та Синельниківського районів.

Зловмисники вривались до приватних будинків, погрожуючи зброєю і фізичною розправою, заволодівали грошовими коштами та цінним майном потерпілих. Перед нападом чоловіки ретельно готувались – збирали інформацію, наявність охорони та для конспірації одягали балаклави.

Під час затримання у чоловіків було виявлено вогнепальну зброю та гранату.

У судовому засіданні засуджені свою вину визнали.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури