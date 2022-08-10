На Дніпропетровщині за спробу підкупу посадовця поліції та збут наркотиків затримано наркодилерів

У Дніпропетровській області лідер злочинної групи, яка здійснювала оборудки з наркотиками, намагався домовитись з начальником одного з відділень поліції про невтручання у його кримінальний бізнес. Зловмисник пообіцяв поліцейському платити щомісячну «данину» – 60 000 гривень.

До оперативників Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України звернувся начальник одного з відділень поліції Дніпропетровщини та повідомив про пропозицію йому неправомірної вигоди.

Гроші посадовцю поліції запропонував 41-річний місцевий мешканець, який разом зі спільниками заробляв на збуті наркотичних засобів і психотропних речовин на території Криворізького та Кам’янського районів області. Також, за оперативною інформацією, чоловік мав вплив на кримінальну ситуацію в регіоні.

Після ретельної перевірки факт здійснення фігурантами незаконних оборудок із наркотиками підтвердився. Встановлено, що змовники налагодили схему продажу метамфетаміну оптовими і роздрібними партіями. Вартість 1 г психотропу коштувала 1300 гривень. Аби правоохоронці не перешкоджали «розвитку» незаконного бізнесу, 41-річний фігурант вирішив домовитись із майором поліції та пообіцяв надавати щомісячні «відкати» – 60 000 гривень.

За матеріалами УДВБ НПУ слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області, під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ) та ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Працівники внутрішньої безпеки спільно зі слідчими поліції Дніпропетровщини, за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу «КОРД», затримали організатора наркобізнесу під час передачі поліцейському частини від обіцяної «винагороди» – 50 000 гривень. Того ж дня на черговій оборудці з наркотиками правоохоронці затримали його спільника – 19-річного чоловіка.

У зловмисників проведено 16 санкціонованих обшуків. Під час заходу виявлено та вилучено: сліп-пакети з метамфетаміном, шприци з ацетильованим опієм, гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Крім цього, лідеру групи оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ. Їх затримано в процесуальному порядку. Змовникам може загрожувати до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають подальші слідчі дії для встановлення інших учасників групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Національна поліція України