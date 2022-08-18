На Дніпропетровщині за вбивство матері чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі

Дніпропетровська обласна прокуратура оскаржила у Дніпровському апеляційному суді вирок суду першої інстанції, яким жителя м. Дніпра засуджено за умисне вбивство з особливою жорстокістю до 15 років позбавлення волі (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у липні 2019 року 24-річний раніше судимий чоловік на ґрунті довготривалих неприязних відносин завдав ножем матері понад 250 поранень. Від отриманих травм жінка померла на місці. Обвинувачений своєї вини не визнав.

Апеляційний суд, ретельно дослідивши матеріали, підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок – довічне позбавлення волі.

Наразі вирок набрав законної сили.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури