На Дніпропетровщині за жорстоке вбивство дружини затримали 24-річного чоловіка

Нападник завдав жінці декілька ножових поранень у груди, потім зачинився у будинку та погрожував вчинити суїцид. Після чотирьох годин перемовин за участі психолога та співробітників спецпідрозділу КОРД, підозрюваного вдалося затримати.

Злочин стався 11 липня близько 23-ї години вечора в смт Васильківка Синельниківського району. До поліції надійшло повідомлення про сварку між чоловіком та дружиною. На місці події працівники кримінальної поліції Синельниківського РУП виявили 24-річного чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він зачинився у будинку та погрожував вчинити самогубство, якщо поліцейські будуть намагатися зайти до будинку.

Правоохоронці декілька годин намагалися домовитися з агресивно налаштованим чоловіком. В результаті працівники КОРД в ході спецоперації затримали чоловіка.

Під час огляду в будинку було виявлено тіло 24-річної жінки зі смертельними ножовими пораненнями. З місця злочину вилучили знаряддя злочину – ніж.

Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі управління поліції вручили йому повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області