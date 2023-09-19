На Дніпропетровщині затримали 10 учасників злочинної організації наркозбувачів

Щомісяця наркобізнес приносів ділкам до 1,5 млн грн «прибутку». Викрили діяльність злочинного угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі обласної поліції.

Встановлено, що організував «бізнес» 34-річний раніше засуджений за незаконний обіг наркотичних речовин. Як «компаньйонів» залучив мешканців міста Марганець. Лідер злочинної організації контролював усі процеси наркоторгівлі, а спільник, так звана «права рука», відповідав за силову підтримку та акумулював кошти з продажу наркотиків. Інші учасники фасували та продавали метамфетамін і канабіс на території регіону.

Збували «товар» методом «з рук у руки» за готівку. Щомісяця наркобізнес приносів ділкам до 1,5 млн грн «прибутку».

16 вересня поліцейські за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали 10 учасників злочинної організації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також провели 25 обшуків на території Дніпропетровщини за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучили 430 зіп-пакетів з амфетаміном, понад 2,5 кг канабісу, гроші, банківські картки, мобільні телефони та «чорнові» записи з бухгалтерською звітністю злочинної діяльності.

Організатору та десятьом учасникам злочинної організації, одному з них заочно, поліцейські повідомили про підозру:

– за ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області