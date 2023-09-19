На Дніпропетровщині затримали 10 учасників злочинної організації наркозбувачів

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Щомісяця наркобізнес приносів ділкам до 1,5 млн грн «прибутку». Викрили діяльність злочинного угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі обласної поліції.

Встановлено, що організував «бізнес» 34-річний раніше засуджений за незаконний обіг наркотичних речовин. Як «компаньйонів» залучив мешканців міста Марганець. Лідер злочинної організації контролював усі процеси наркоторгівлі, а спільник, так звана «права рука», відповідав за силову підтримку та акумулював кошти з продажу наркотиків. Інші учасники фасували та продавали метамфетамін і канабіс на території регіону.

На Дніпропетровщині затримали 10 учасників злочинної організації наркозбувачів

Збували «товар» методом «з рук у руки» за готівку. Щомісяця наркобізнес приносів ділкам до 1,5 млн грн «прибутку».

На Дніпропетровщині затримали 10 учасників злочинної організації наркозбувачів

16 вересня поліцейські за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали 10 учасників злочинної організації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також провели 25 обшуків на території Дніпропетровщини за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучили 430 зіп-пакетів з амфетаміном, понад 2,5 кг канабісу, гроші, банківські картки, мобільні телефони та «чорнові» записи з бухгалтерською звітністю злочинної діяльності.

Організатору та десятьом учасникам злочинної організації, одному з них заочно,  поліцейські повідомили про підозру:

– за ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області

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