На Дніпропетровщині затримали 41-річного чоловіка, який зарізав знайомого

Підозрюваний завдав 38-річному знайомому удар ножем у груди. Внаслідок отриманої травми чоловік помер у машині швидкої допомоги.

На місці події поліцейські встановили особу потерпілого та з’ясували обставини злочину. 1 листопада чоловік прийшов у гості до знайомого. Під час конфлікту господар квартири схопив ножа та вдарив товариша у груди, а потім витягнув гостя на вулицю. Пораненого чоловіка виявили біля під’їзду багатоповерхівки по вул. Курській у місті Тернівка. Потерпілий помер в автомобілі медичних працівників по дорозі до лікарні.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

2 листопада слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Слідство триває.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції