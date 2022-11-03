На Дніпропетровщині затримали 41-річного чоловіка, який зарізав знайомого

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Підозрюваний завдав 38-річному знайомому удар ножем у груди. Внаслідок отриманої травми чоловік помер у машині швидкої допомоги.

На місці події поліцейські встановили особу потерпілого та з’ясували обставини злочину. 1 листопада чоловік прийшов у гості до знайомого. Під час конфлікту господар квартири схопив ножа та вдарив товариша у груди, а потім витягнув гостя на вулицю. Пораненого чоловіка виявили біля під’їзду багатоповерхівки по вул. Курській у місті Тернівка. Потерпілий помер в автомобілі медичних працівників по дорозі до лікарні.

У Тернівці поліцейські затримали 41-річного нападника за нанесення смертельних тілесних ушкоджень

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

2 листопада слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Слідство триває.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції

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