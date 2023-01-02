На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження односельцю

35-річого потерпілого з ножовим пораненням доставили до лікарні.

Злочин стався у новорічну ніч – з 31 грудна на 1 січня близько опівночі в одному із сіл Магдалинівського району. Як з’ясували поліцейські, між господарем будинку та його гостем виникла суперечка, під час якої 52-річний підозрюваний схопив кухонний ніж та вдарив знайомого. Потерпілого госпіталізували до лікарні, а нападник втік з місця події.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили з місця злочину кухонний ніж. Протягом години поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня за погодженням із Новомосковською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами відділення поліції № 1 Новомосковського

районного відділу поліції (Магдалинівка)