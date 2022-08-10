На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який з РПГ поцілив у адміністративну будівлю поліції

Поліцейські встановили, що метою злочину могло бути вбивство співробітників поліції міста Покров.

Як з’ясували поліцейські, 7 травня о 4-ій ранку зловмисник озброївся реактивною протитанковою гранатою кумулятивної дії та вистрелив по будівлі поліції. Снаряд влучив у стінку між другим та третім поверхом. Внаслідок пострілу по відділенню поліції № 2 (м. Покров) двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження. Також була пошкоджена адміністративна будівля.

Працівники Нікопольського районного управління поліції спільно зі співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки провели слідчі дії та розшукові заходи. В результаті підозрюваного було затримано – ним виявився 36-річний місцевий мешканець. З’ясувалося, що відносно нього два кримінальні провадження вже перебувають на розгляді в суді.

9 серпня слідчими за погодженням із Нікопольською окружною прокуратурою зловмиснику оголосили про підозру за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області