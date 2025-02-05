На Дніпропетровщині затримали трьох чоловіків, які на замовлення російських спецслужб скоїли теракт біля будівлі районного ТЦК

Фігурантів завербували через месенджер та обіцяли грошову винагороду за вчинення злочину у Павлограді. За інструкцією російського куратора зрадники виготовили вибухівку та підірвали її біля визначеного ним об’єкту. Внаслідок вибуху поранення отримав чоловік.

4 лютого працівники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно із працівниками Служби безпеки України затримали трьох зловмисників за місцями їх мешкання в Одеській області та у Дніпрі.

Як з’ясували правоохоронці, один із затриманих – переселенець з Донецької області, який виготовив саморобний вибуховий пристрій та анонімно залишив його у сховку. Його спільники приїхали з Одеської області спеціально для здійснення злочину. Вони зупинилися в готелі та чекали на вказівки куратора, який координував теракт. Далі найманцям повідомили геолокацію схрону, з якого вони забрали саморобний вибуховий пристрій та заклали вибухівку біля будівлі РТЦК у Павлограді. 2 лютого близько 18:40 вони дистанційно підірвали її.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Поплічникам ворога загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області