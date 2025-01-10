На Дніпропетровщині затримали трьох підозрюваних у підпалах поштових відділень та адміністративної будівлі

Ймовірніше за все, палії діяли на замовлення спецслужб рф.

За даними слідства, фігуранти причетні принаймні до трьох фактів умисного пошкодження майна, скоєні впродовж грудня та січня. Для звітування перед замовниками фігуранти здійснювали відеофіксацію локацій та наслідків заподіяної шкоди.

В рамках досудового розслідування поліцейські оглянули місця злочинів, вилучили речові докази, а також відпрацювали відео з камер відеоспостереження та опрацювали всю наявну інформацію. Паліїв затримали після скоєння чергового злочину – підпалу адмінбудівлі у Синельниківському районі. В ході відпрацювання території оперативники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області зупинили автомобіль з підозрюваними на виїзді із селища, коли фігуранти намагалися втекти з місця злочину. Ними виявилися троє жителів Дніпра віком 22, 26 та 28 років. Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У них вилучили речові докази, зокрема речі та паливно-мастильні матеріали. Крім цього, всі їх дії зафіксовані камерами відеоспостереження.

Дії паліїв кваліфіковані за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області